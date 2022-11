Sfumature | la campagna di Philip Morris per eliminare davvero fumo e sigarette

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 novembre 2022) Secondo uno studio presentato daItalia, il 67% degli italiani crede che il dibattito pubblico sia sempre più polarizzato. L’86% delle persone è convinta che per risolvere i problemi della nostra società – come l’inquinamento atmosferico, il, l’abuso di alcool e cibo – serve che le istituzioni propongano tante soluzioni diverse tra cui scegliere. Il 78%, inoltre, crede che sarà difficile convincere tutti ad abbandonare i comportamenti dannosi, e quindi alcune soluzioni dovrebbero mirare a ridurre questi comportamenti per il bene della nostra società. Su una cosa sono quasi tutti d’accordo: l’88% degli intervistati dice che, quando si decide qualcosa per la salute pubblica, bisogna basarsi sui fatti. Le persone insomma vogliono saperne di più, e capire meglio. Una richiesta che arriva dritta alle istituzioni, al mondo ...