“Scusate” Giorgia Meloni | imprevisto in conferenza stampa Si ferma | non riesce più a parlare

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Problemi perdurante lain merito al disegno di legge di bilancio per il 2023 e agli ulteriori provvedimenti approvati nel Consiglio dei Ministri n.5 tenuta a Palazzo Chigi. Insieme al premier il Sottosegretario Mantovano, con i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, dell’Economia e delle Finanze Giorgetti, del Lavoro e delle Politiche sociali Calderone, con il Vice Ministro Leo. “Sono molto soddisfatta del lavoro fatto, per due ragioni fondamentali: primo, abbiamo scritto una legge di bilancio che non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa scelte politiche, in appena un mese abbiamo scritto una legge finanziaria che ricalca e racconta una visione politica”, ha detto il premier. Leggi anche: Governo, dietrofront di...