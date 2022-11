Reddito di cittadinanza | è ufficiale | stop dal 2024 Non si potrà percepire per più di 8 mesi

(Di martedì 22 novembre 2022) Giorgia Meloni ha ufficializzato in conferenza stampa la revisione deldi. Nel corso delle dichiarazioni rese da Palazzo Chigi per presentare la legge di bilancio, la premier ha annunciato la fine dell’erogazione del sussidio per circa 660mila percettori.didalCome già anticipato nelle settimane scorse dagli esponenti di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Economia Manovra,sostituito dal 2024 con altre misure Nella legge di bilancio arriva una 'manutenzione ...Stralcio delle cartelle fino a 1000 eurodi, sussidio limitato a otto mesi nel 2023. Poi stop per tutti dal 2024 Cuneo fiscale, taglio tutto per i dipendenti. Riduzione di due ...ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio per l’anno 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, l’aggiornamento del Documento Programmati ...21 miliardi di euro di interventi contro il caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e ...