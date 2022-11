' Ndrangheta | Per la prima volta una donna boss con un ruolo apicale | chi è la 45enne arrestata con il clan Bandiera di Rho

la prima volta in Lombardia tra gli arrestic'è anche una donna che ha un ruolo organizzativo, è 'il braccio destro' di uno dei capi e lo sostituisce in una serie di attività, 'ha rilievo in alcuni episodi e si dimostra ancora ...Milano, 22 nov. " Lo spaccio di drogareperire in nero i soldi da investire nel tessuto economico sano; le intimidazioni, il pizzo, le azioni violenteesercitare il potere sul territorio e non concedere spazio ai rivali. Sono questi i due volti dell'indagine, coordinata dalla Dda di Milano, che ha portato a 49 misure cautelari eseguite dalla ...Milano, 22 nov. (Adnkronos) - Lo spaccio di droga per reperire in nero i soldi da investire nel tessuto economico sano; le intimidazioni, il ...Per Renato Cortese, il poliziotto che aveva visto la carriera ... in un periodo in cui il contrasto alla ‘ndrangheta ha ripreso vigore dopo la strage di Duisburg (2007) che aveva mostrato al mondo ...