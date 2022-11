Montare un SSD al posto dell' hard disk su un Portatile

Leggi su navigaweb

(Di martedì 22 novembre 2022) Chi possiede un notebook con un disco fisso meccanico deve procedere il prima possibile alla sua sostituzione e puntare su un SSD veloce, così da portare un aumentoe performance sul notebook con una semplice e accessibile modifica (può farlo davvero chiunque, a patto di avere un set di cacciaviti adatti ai lavori di precisione). Nella seguente guida vi mostreremo come velocizzare il notebook cambiando il disco e sostituendolo con un SSD, spostando anche il sistema operativo e i programmi già presenti sul vecchio disco (di fatto non dovremo reinstallare nulla). LEGGI ANCHE: Come velocizzare il PC al massimo 1) Cosa acquistare Prima di procedere all'acquisto del nuovo SSD da usare sulvi consigliamo di acquistare due adattatori SATA-USB, indispensabili per poter trasferire il sistema operativo, i file e i programmi dal vecchio disco al ...