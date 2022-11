Manovra | cosa mi piace e cosa no

è successo Andiamo con ordine: si sta tenendo proprio in questo momento, martedì 22 novembre a Palazzo Chigi , la conferenza stampa sulla2023. Il presidente del Consiglio , Giorgia ...... per come lo vedo, è quello di un bilancio familiare, quando ti occupi di bilancio familiare se mancano risorse non stai li a preoccuparti del consenso ma disia giusto fare per far crescere la ...Conferenza stampa del premier dopo il via libera del Cdm al disegno di legge di bilancio per il 2023: “Molto soddisfatta, c’è visione politica” La manovra 2023 varata ieri dal Consiglio dei ministri “ ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...