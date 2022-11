Mangia un hamburger e si rompe un dente | dentro c' erano due chiodi Operato d' urgenza all' intestino | chiuso fast food

Farmaci nel caffè della ex moglie per ucciderla, in tribunale nega tutto: 'Erano per me, ho confuso le pasticche' Due chiodi nell'Dopo essersi spezzato il molare, l'uomo ha chiamato i ...La sede di Cassino di un fast food è stata chiusa dalla Polizia dopo che un cliente ha ingoiato un chiodo finito nella farcitura di un. L'incredibile episodio che visto come protagonista un operaio che lundì sera, affamato a conclusione di una giornata di lavoro, si era fermato per mangiare. Mentre masticava il suo panino ...ITALIA - La sede di Cassino di un fast food è stata chiusa dalla polizia dopo che un cliente ha ingoiato un chiodo finito nella farcitura di un hamburger.Un grave incidente è accaduto in un fast food di Cassino. La vittima è un operaio che stava mangiando un hamburger ...