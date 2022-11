Maneskin | Damiano David | “Eviterei una seconda ondata di musicisti che muoiono gonfi di medicinali o impazziscono | la sovraesposizione distrugge”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Che “controindicazioni” ha il successo? Una la raccontano ia Vogue Italia in una intervista fatta dal direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele. Al noto ed apprezzato designer, la band racconta di come loro vita al massimo tolga tempo all’arte e alla scrittura: “La cosa che più mi manca è avere del tempo per crescere come musicista”, spiega Thomas Raggi. E Victoria De Angelis rilancia: “Da un paio d’anni siamo in un moto perpetuo, ed è pazzesco ma anche pericoloso perché la mancanza di tempo rischia di intaccare il lato artistico: può capitare che ci troviamo a scrivere una canzone in cinque giorni ed è davvero insensato, dovremmo prenderci tutto il tempo del mondo per la nostra musica”. Scrivere una canzone in cinque giorni non deve essere semplice, soprattutto se c’è “l’obbligo” a farlo a non si tratta di ispirazione. Ma a parlare ancora più chiaro è ...