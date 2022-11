Infortunio Lucas Hernandez | le condizioni del difensore francese

(Di martedì 22 novembre 2022), problemi dopo una decina di minuti per il: ecco che cosa è successo Due brutte notizie per la Francia, passata in svantaggio dopo una decina di minuti contro l’Australia. Nell’azione del gol,si è infortunato poggiando male il piede, che si è leggermente girato, e rimanendo a terra per diversi secondi. Accompagnato fuori è stato sostituito da Theo, in attesa di capire meglio ledel fratello. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Hernandez, problemi dopo una decina di minuti per il difensore francese: ecco che cosa è successo Due brutte notizie per la Francia, passata in svantaggio dopo una decina di minuti ...Contiamo su di lui', ha aggiuntoHernandez, terzino sinistro dell'Équipe de France. Ma l'...con l'amico Karim e che Karim non sarebbe affatto contento di come è stato gestito il suo...Il laterale della Francia è finito ko nei primi minuti di Francia-Australia: infortunio al ginocchio, è stato sostituito dal fratello Theo.L’infortunio dell'attaccante Pallone d'Oro riaccende le lotte tra i clan di Francia “La France Kylian”, ha titolato ieri l’Équipe in prima pagina, perché i Bleus, che esordiranno stasera contro l’Aust ...