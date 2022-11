Il Mose funziona e Venezia non s' allaga

(Di martedì 22 novembre 2022) La previsioni parlavano della terza marea più alta di sempre, con il rischio di vedere ancora una voltasommersa dall'acqua. Ma ilhato, fermando l'acqua alta. Le paratie sono entrate in funzione alle 2 di questa notte, evitando che i 173 cm di innalzamento del livello del mare procurassero danni alla città, rendendola impraticabile per abitanti e turisti. L'acqua è stata fermata grazie al sistema di dighe mobili costruito tra la laguna veneta e il mare Adriatico, raggiungendo al massimo solo 62 centimetri di marea. "Grazie ai tecnici e a tutti coloro che lavorano per garantirne ilmento", ha scritto su Twitter il sindaco diLuigi Brugnaro, accompagnando il messaggio con delle foto che documentano ilmento delle barriere. "Ore 6… ...

