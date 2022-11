GF Vip | ex concorrente si candida a Uomini e Donne | ecco di chi si tratta

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco più di due mesi e, nonostante le recenti positività che hanno decimato i concorrenti attualmente nella casa più spiata d'Italia, conta numerosi concorrenti ancora in gioco ma anche diversi fuoriusciti. Tra questi abbiamo Cristina Quaranta, showgirl che negli anni abbiamo ammirato a Non è la Rai e come velina a Striscia la notizia. L'exdel reality, uscita da qualche settimana dopo un pesante scontro in puntata con Nikita Pelizon, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso che le sarebbe piaciuto continuare l'avventura nella casa di Cinecittà per un altro paio di mesi perché le interessano molto i nuovi concorrenti. Inoltre, ha rivelato come non le sia mancato per niente il cellulare e che stava molto bene in quella casa, seppur le mancassero le persone a lei care come la figlia ...