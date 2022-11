Atripalda | resistenza a pubblico ufficiale | 28enne in manette

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto undiper “”. È accaduto domenica pomeriggio nel centro abitato di. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno intimato l’“Alt” all’autovettura condotta dal giovane che in un primo momento ha rallentato, fingendo di fermarsi, quindi, con manovra fulminea, si è dato a una spericolata fuga, percorrendo a forte velocità le strade del centro abitato, creando cosìuna situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada, i quali allertati dai lampeggianti e dalla sirena della “Gazzella”, sono riusciti in tempo a evitare collisioni. Poco dopo, il conducente dell’auto sospetta ...

