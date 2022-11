Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 novembre 2022)DEL 21 NOVEMBREORE 19.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PARTIAMO DALLA STATALE APPIA, RISOLTO L’INCIDENTE, CODE RESIDUE TRA PONTE MAGGIORE E LA MIGLIARA 56 CI SPOSTIAMO ASUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE, IN ESTERNA PER TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA POI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA SULLA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE DAL RACCORDO A SETTEBAGNI, VERSO PASSO CORESE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO RIENTRATA LA SITUAZIONE SUL NODO DI, I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI SINO A 15 ...