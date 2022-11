Uomini e Donne | volano stracci tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo | “Bugiardo!”

(Di lunedì 21 novembre 2022) A diversi mesi dall’annuncio della fine del loro matrimonio,Disono tornati sui social per fare delle dichiarazioni e quelle fatte qualche ora fa dall’ex corteggiatore disono piaciute affatto alla sua ex moglie., infatti, ha dichiarato di aver iniziato una carriera di modello e di non averlo fatto in passato per amore, nonostante le tante proposte arrivategli negli anni. Manon ci sta., le parole diDifanno infuriareLetto il post su Instagram in cui il suo ex maritoDidiceva che quando era ...

'La mia più grande richiesta allo showrunner di The Sandman per quando arriveremo alla stagione con Game of You è di averetrans nella stanza degli sceneggiatori', ha detto Gaiman nel ...Un'onda "rossa" -, intere famiglie - ha invaso le passeggiate del Talvera e poi il centro storico. Un momento di allegria ma anche di riflessione su un fenomeno - quello della violenza ...Dopo il 2-0 di ieri dell’Ecuador sui padroni di casa del Qatar, nel pomeriggio il Gruppo B si è aperto The post Inghilterra-Iran 6-2, divario abissale: tutto facile per gli uomini di Southgate appeare ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Non si attenua la lunga scia di sangue e violenze verso le donne: nel 2021 in Toscana si sono r ...