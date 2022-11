Torino | idea Ranocchia

Toro.it

Ci sono anche il primo cittadino di Brescia, Emilio Del Bono, e poi il sindaco di, Stefano ... Alcuni di questi saranno a Roma domenica prossima alla convention 'Pd'. Sono attesi tra gli ...Chesi è fatto di questa squadra "Ho seguito le ultime partite dell'Hellas e ho potuto ... il nostro focus deve essere la partita di, alla quale mancano 40 giorni. Non penso che ci siano ... Calciomercato Torino, per Berisha idea Spezia Per Igor Magni, segretario della Cgil di Genova "l''idea di collaborare con Torino e Milano, ricordando l'epoca del triangolo industriale è rilanciata di anno in anno, ma va sostenuta da un'idea forte ...Il 2022 del norvegese è stato molto positivo: chiuderà da numero 3 al mondo. Ma è mancata la vittoria pesante, con i ko a Roland Garros, Us Open e Finals. Il prossimo può essere un anno decisivo, a pa ...