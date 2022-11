Siviglia FC | Pepe Castro | “Chi toglierà l’illusione del Siviglia?”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 21 novembre 2022) 2022-11-20 20:10:36 Il web è in subbuglio: Il presidente del, José, ha assicurato questo fine settimana in un atto in un club di tifosi deldi non avere dubbi sulla ripresa della squadra, attualmente in retrocessione dopo le prime quattordici giornate di LaLiga, e ha ricordato una situazione simile vissuta vent’anni fa da cui è uscito di quella striscia negativa. Il massimo dirigente del club diha partecipato alla città diMorón de la Frontera alla celebrazione del 40° anniversario della Peña Sevillista Aruncitana, che ha approfittato della ricorrenza per riconoscere l’allenatore Joaquín Caparrósche ha ricevuto il premio Pura. Nel suo discorso, ...