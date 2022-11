Mondiali | Inghilterra-Iran | le formazioni ufficiali Taremi e Kane dal 1' | c'è Bellingham

La cerimonia di inaugurazione dei, niente fascia arcobaleno: "Altrimenti ci buttano fuori Kane" Io Tifo Argentina di Paolo Condò Iin Qatar sono un caso politico di ...- Iran: diretta tv e streaming- Iran, gara valida per il primo turno della fase a gironi del Gruppo B di Qatar 2022, è in programma alle ore 14 italiane (16 locali) al ...Dall’Inghilterra era trapelato il dubbio di Kane, ma anche la voglia di trattare sino in fondo con la Fifa. La federazione internazionale non aveva mai risposto alla lettera inviata a settembre da ...Cartellino giallo per i capitani che indossassero il simbolo: le nazionali europee che avevano annunciato la protesta rinunciano. Nota della FIFA: i capitani potranno indossare la fascia "No Discrimin ...