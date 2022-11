Materie prime | costeranno 80 miliardi in più | ecco perchè

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 novembre 2022) Sebbene negli ultimi mesi i prezzi dellesiano in calo, l’importazione di questi prodotti potrebbe costare quest’anno al sistema Paese almeno 80di euro in più rispetto al periodo pre Covid. E’ quanto stima l’Ufficio studi della CGIA., che sta succedendo I prezzi dei metalli e dei minerali, ad esempio, in questi ultimi tre anni sono rincarati mediamente del 25,7 per cento; quelli energetici , invece, sono raddoppiati (+101,3 per cento). Va tuttavia segnalato che tra gli energetici l’aumento del prezzo del carbone è stato del 463,3 per cento e del gas naturale addirittura del 671,6 per cento. Più contenuti, invece, i rincari registrati dal ferro (+4,6 per cento), dallo stagno (+16,8 per cento), dallo zinco (+21 per cento), dal nickel (+29,3 per cento), dall’alluminio ...