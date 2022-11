Luis Enrique | «l’idea di Twitch l’ho copiata da mio figlio» | e parla dei primi piatti romani

Commenta per primo Il ct della Spagna,ha approfittato di una delle sue dirette su Twitch per scherzare su Ferran Torres e raccontare degli aneddoti sulla sua carriera: Van Gaal come mentore e il futuro da pompiere...Via al Mondiale in Qatar, ma a tenere banco è anche il mercato in vista della sessione di gennaio. Brutte notizie per Milan e Juventus: i dettagliLa Spagna diè nel lotto delle candidate al titolo per il Mondiale in Qatar. Il Ct delle 'Furie Rosse' non si è nascosto negli ultimi tempi e punta ad arrivare fino in fondo nella rassegna iridata. ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...