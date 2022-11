Karsdorp resta in Olanda. E la moglie cerca aiuto sui social

(Di lunedì 21 novembre 2022) Mentre Rick, per il secondo giorno di fila, non si è presentato a Roma per gli allenamenti ,suaAstrid Lentini , sul suo profilo Instagram, ha fatto capire che non si muoverà da ...

Mentre Rick, per il secondo giorno di fila, non si è presentato a Roma per gli allenamenti ,sua moglie Astrid Lentini , sul suo profilo Instagram, ha fatto capire che non si muoverà da Amsterdam. E ha ...Secondo giorno di buca di fila e ancora tante polemiche. Ricknon ha nessuna intenzione di tornare a Trigoria e a un giorno dalla partenza per il Giappone ha deciso di ignorare di nuovo la convocazione di Mourinho . Ma dove è l'aitante terzino olandese ...Astrid Lentini, compagna del terzino olandese della Roma, chiede consiglio ai follower per sentirsi meglio: ecco come ...Dopo l'assenza di ieri per la seduta pomeridiana, ufficialmente la Roma aspettava Rick Karsdorp nella giornata di oggi ...