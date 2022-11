Il Napoli blinda due pilastri della squadra | i dettagli su accordi e cifre

Tutto Napoli

Il presidente delsta lavorando al prolungamento del contratto fino al 2028, con abolizione immediata della clausola. Kim, in cambio, otterrebbe un robusto aumento dell'ingaggio, un giusto e ...Se calcolate che Lorenzo Insigne, il giocatore sostituito dal georgiano, costava quasi 10 milioni di ingaggio al, capirete che l'acquisto di KK77 sia di fatto stato pagato col risparmio sul ... Il Napoli blinda due perni: rinnovo e adeguamento per Lobotka, Di Lorenzo capitano a vita Il Napoli padrone della Serie A vuole blindare i perni della squadra che ha fin qui dominato in lungo e in largo.Il Napoli vuole costruire una base solida per il futuro partendo dai protagonisti che tanto stanno entusiasmando in questa stagione. Si va verso il rinnovo del principale artefice di questo percorso v ...