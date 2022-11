Fondazione Unipolis e Bit Mobility per sensibilizzare i giovani sul corretto utilizzo del monopattino

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 novembre 2022) Bergamo. Si è concluso lunedì 21 novembre il progetto dinato per creare consapevolezza tra isui rischi e sull’delelettrico e promuovere il rispetto di tutti gli utenti della strada nel contesto urbano di riferimento. Dal 7 al 21 novembre, gli studenti e le studentesse della scuola “Imiberg”, hanno partecipato al programma di formazione ideato per rispondere alla crescente diffusione dell’del, soprattutto tra i, grazie in particolare ai servizi di sharing. In Italia, ad oggi, si contano tra i 150 e 200 mila mezzi in circolazione. Diffusione accompagnata purtroppo da unimproprio del mezzo e dal ...