(Di lunedì 21 novembre 2022) Ladied EssilorLuxottica hanno firmato undi licenza per la progettazione, produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole ''...

Agenzia ANSA

Il nuovoentrerà in vigore il primo gennaio prossimo e durerà fino al 31 dicembre 2032, con la prima collezione che uscirà nel primo trimestre 2024, e rappresenta un'estensione della ...Il nuovo- indica una nota congiunta - entrera' in vigore il 1mo gennaio 2023 e durera' fino al 31 dicembre 2032, con la prima collezione che uscira' nel primo trimestre 2024, e rappresenta ... Essilux: accordo esclusivo con casa moda Brunello Cucinelli - Economia La casa di moda Brunello Cucinelli ed EssilorLuxottica hanno firmato un accordo esclusivo di licenza per la progettazione, produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole 'Brunello Cucinelli ...