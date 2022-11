“È bellissima” Suor Cristina non è più suora | la trasformazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022)oggi non è piùa. Ospite di Verissimo di Silvia Toffanin, la vincitrice di The Voice of Italy andato in onda nel 2014 ha deciso di togliere la veste religiosa per la sua grande passione: la musica. Da qualche tempoè soloScuccia ha a deciso di togliere il velo. Oggivive in Spagna e fa la cameriera. Dopo la vittoria al talent di Rai Due, grazie al suo talento, è stata in giro per tutto il mondo condividendo il palco con artisti del calibro di Ricky Martin, con Kylie Minogue, ricevendo i complimenti anche da Madonna. A 34 anni la decisione didi lasciare i voti e dedicarsi alla musica. Domenica la 34enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, è ...