Diritti dell' infanzia e sicurezza stradale | in campo Mattarella e Meloni

Tutti gli undici titolari sono rimasti in silenzio. Dagli spalti sono arrivati dei fischi, mentre - sempre tra i tifosi - campeggiavano anche striscioni a sostegno deiumani. In patria è in corso da oltre due mesi una drammatica protesta contro il regime, esacerbata dalla morte della 22enne Mahsa Amini. Il Ct Queiroz dopo la partita: 'Chi non vuole ......il dolore per la scomparsa dei propri figli "in una ricerca instancabile per la difesa dei... Lei sempre presente, col fazzoletto bianco annodato sul capo, simbolo'associazione che ha ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...> Il Festival della famiglia alza il sipario ufficialmente lunedì 28 novembre, ma sarà preceduto da alcuni eventi pre-Festival. Il primo si è tenuto oggi alla Fondazione Caritro con l’Agenzia per la c ...