Clemente Mimun contro Selvaggia Lucarelli | “Quando morì mia madre Speciale Tg1 non andò in onda” Lei replica così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Anche in queste giornatedelicate non tendono a placarsi le polemiche per. Sabato 19 novembre la giornalista ha perso laa causa del Covid19: è stata lei stessa a dare la notizia con un post su Instagram in cui sottolineava che la vita continua, nonostante tutto. È proprio questo che laavrebbe voluto da lei e da chi la amava profmente: andare avanti e riprendere la quotidianità. Per questo motivoha deciso di prendere parte comunque alla diretta serale di “Ballando con le stelle”, dove ricopre il ruolo di giurata. E se in studio il calore di Milly Carlucci è arrivato con una dedica e una stretta di mano a inizio puntata, lo stesso non si può dire sia avvenuto sui social network. I commenti tra gli utenti non si sono ...