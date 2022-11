Benvenuti nella Chiesa di Joe | ecco i suoi comandamenti

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 21 novembre 2022)di Samoa Joe. Una religione che vanta un numero di fedeli enormi, pari solo al numero dei fan del wrestling mondiale. Ovviamente il pontefice e contemporaneamente il Messia è solo lui Nuufolau Joel Seanoa, in arte Samoa Joe. Per l’occasione prendiamo a ripassare i 10così come la somma Submission Machine ce li ha tramandati, per mezzo di accurate manovre di sottomissione. Non avrai altro campione all’infuori di Joe A cosa serve un altro campione se hai Samoa Joe? Non è un caso se Tony Khan, così come gli altridatori di lavoro precedente, non riuscivano a non dargli delle cinture. Perché lui è il campione perfetto: sa parlare, sa combattere, ha un look unico, è abbastanza grosso, pesante e alto da non sfigurare praticamente contro nessuno. Persino ...