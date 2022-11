Alcuni positivi rientreranno nella Casa durante la diciottesima puntata del GF

(Di lunedì 21 novembre 2022) Eravamo rimasti a sei, perché Daniele Dal Moro è ancora al Grande Fratello Vip 7 ed è negativo. Stasera Alfonso Signorini ha salutato iin collegamento annunciando una lieta notizia.di loro ritorneranno in gioco subito,stessa. Appena i conduttore ha iniziato il collegamento con i vipponi in albergo una di loro ha annunciato subito la lieta notizia: “Alfonso sono negativa”. Di chi si tratta? Di Wilma Goich. La cantante è riuscita a superare latà e ora è pronta per ritornare in gioco.

Sky Tg24

... è senz'altro produttivo e ha sortito effetti. Esperienze che porteremo certamente avanti, ... Il presidente dell'Aia Sicilia, Cristina Anastasi, ha coinvolto la platea proponendocasi di ...... dopo aver ricordato che nella seduta della prossima settimana si voterà la risoluzione così da portare in Aula il Defr nel primo consiglio di dicembre, ha sottolineato"elementi" ... Covid, news. La minaccia Cerberus si smorza Per esperti "alcuni segnali positivi" Il reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo le dichiarazioni pubbliche in merito ad alcuni flirt del passato, Taylor Mega sarà ospite per incontrare Giaele De Donà (e per la gioia di Edoardo ...Il duro impatto con la concretezza dei conti e dei vincoli europei costringe tutti a rivedere parole d’ordine utili a prendere voti, ma scivolose quando bisogna governare ...