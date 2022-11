Tragedia Rigopiano | processo al ' sistema' di comando e prevenzione Mercoledì requisitorie

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 20 novembre 2022) Pescara - Con la requisitoria dei pm che scatta, a cui seguiranno nelle successive udienze le arringhe dei difensori, delle parti civili e degli imputati, si avvia alla conclusione la prima parte di uno dei processi per calamità naturali più complessi: la valanga che travolse il resort dinel comune di Farindola il 18 gennaio 2017 uccidendo 29 persone tra ospiti e lavoratori. Si salvarono in 9, e molti furono estratti vivi dalle macerie. L'episodio difu il culmine doloroso di tre giorni infernali in Abruzzo, con metri di neve, strade interrotte, morti per assideramento, soccorsi a paesi e persone isolate, con 300 mila persone senza luce. Dopo due anni a finire sul registro degli indagati furono in 24 più la società proprietaria, e successivamente al filone principale si aggiunse il cosiddetto depistaggio ...