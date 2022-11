Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | puntata 20 novembre 2022

(Di domenica 20 novembre 2022)pomeriggio su Raitre, alle 17:00, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere Nell’ottavadel 20, tra glici sono la politologa Nathalia Tocci, la scrittrice Laura Imai Messina, l’esploratore Alex Bellini, il giornalista e documentarista Luca Rosini ed il velista Giancarlo Pedote. Non mancheranno, ovviamente, i documentari ed i servizi., streaming E’ possibile vedere...

Su Rai3 il TgR 2.127.000 (15.2%), Mezz'Ora in Più 1.086.000 (8.8%) e Mezz'Ora in Più Il Mondo che verrà 837.000 (7.2%), Rebus 778.000 (6.6%);8.5% e 1.228.000. In Seconda Serata su1 ...(In aggiornamento) Sucondotto da Camila Raznovich ha ottenuto un seguito di 0.000.000 telespettatori con uno share del 00.00 % nella presentazione. La prima parte è stata ...Consueto appuntamento della domenica, oggi 13 novembre 2022, con Kilimangiaro su Rai3 (dalle ore 17), il programma che si occupata di scoprire il mondo tra viaggi e ambiente. Alla conduzione sempre ...Kilimangiaro stagione 2022/23 gli ospiti e i viaggi del programma condotto da Camila Raznovich ogni domenica alle 17 su Rai 3 ...