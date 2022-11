Francia | altro allarme | problema per Camavinga | ma Mondiale non a rischio

Senza il Pallone d'oro Tocca parlare anche di calcio, non fosseperché l'informazione va avanti. Ieri laha emesso un comunicato tombale. La gente ha smesso di cenare ed è andata a ...Il ct Deschamps non convocherà nessuncalciatore al posto dell'attaccante del Real. Adesso tocca a Giroud, a meno che non si propenda per il tridente ...Altre grane al Mondiale altre due grosse squadre europee devono rinunciare alle stelle loro una per tutto il torneo e l'altro a mezzo servizio almeno all'inizio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...