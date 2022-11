F1 | Logan Sargeant ottiene la Super Licenza e sbarca in Williams nel 2023 La line-up dei piloti ora è completa

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) La-up deiche prenderanno parte al Mondiale di Formula Unosi èta questa mattina. Con il quinto posto in Gara-2 del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione in Formula 2, e il quarto nella classifica generale,ha conquistato gli ultimi punti di cui aveva bisogno per ottenere finalmente la “” per correre nella massima categoria del motorsport. Il giovane statunitense classe 2000 ha quindi concluso nella maniera migliore la sua annata da rookie in F2, ufficializzando a questo punto il suo approdo in Formula Uno con il team. L’accordo tra la scuderia di Grove e il nativo di Fort Lauderdale in Florida, era già noto da tempo ma, solamente dopo il risultato ...