F1 | GP Abu Dhabi 2022 Max Verstappen chiude in bellezza Charles Leclerc 2° in gara e nel Mondiale

(Di domenica 20 novembre 2022) Il Gran Premio d’Abuha posto fine aldella Formula Uno. Due i temi forti della. La lotta per il secondo posto nelpiloti trae Sergio Perez, nonché la possibilità che Lewis Hamiltonsse per la prima volta in carriera una stagione senza ottenere alcuna vittoria. Allo spegnimento dei semafori, Maxmantiene agevolmente il comando davanti a Sergio Perez e. Alle spalle del monegasco, comincia una rude bagarre tra Carlos Sainz e Hamilton, durante la quale il britannico passa violentemente sui dissuasori posti all’esterno della curva 7. Probabilmente la divagazione danneggia il fondo della Mercedes del sette volte Campione del Mondo, che ben presto si ...

Il Sole 24 ORE

... cosa che lo metterebbe dietro a Perez Intanto il buio è sceso sul circuito Yas Marina die si gareggia con le luci artificiali 36° giro - Verstappen tiene Leclerc a 5', terzo Sainz a 10'4 ...A metà gara, dopo 29 dei 58 giri in programma, il campione del mondo Max Verstappen è al comando del Gp diDhab i, che chiude la stagione della Formula 1. L'olandese su Red Bull precede il compagno di scuderia Sergio Perez, secondo, e il ferrarista Charles Leclerc, terzo . Si è ritirato lo spagnolo ... Abu Dhabi Art focus sull'arte della regione con nuove sezioni curate Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 2022: l'ordine di arrivo della gara sul circuito di Yas Marina. L'ordine di arrivo del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Campionato Mondiale 2022 ...