Cop 27 | approvato il documento finale istituito un fondo per i danni sul clima

(Di domenica 20 novembre 2022) - Salvo l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre - industriali, ilprevede per la prima volta unper i ristori delle perdite e idel ...

- Salvo l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre - industriali, il documento prevede per la prima volta un fondo per i ristori delle perdite e i danni del ...Il documento finalealla Cop27 di Sharm el - Sheikh salva l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale ... e questa è una domanda a cui questanon ha risposto", ha dichiarato il ...MILANO (ITALPRESS) – Alle prime ore dell’alba, l’assemblea plenaria della Cop27 di Sharm el-Sheikh ha approvato il documento finale della ... e questo è un tema che questa Cop non ha affrontato” ha ...Sharm el-Sheikh, 20 nov. (Adnkronos) - Il documento finale approvato alla Cop27 di Sharm el-Sheikh salva l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali,.