Violenza sulle donne in aumento | il Psi chiede confronto con le associazioni

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un femminicidio ha colpito la nostra comunità. Non è il primo che si consuma in città e nella provincia di Salerno e che alimenta una la lunga serie di violenze domestiche, spesso sottaciute dalle vittime, che si consumano quotidianamente. Il Partito socialista è vicino alle vittime e alle loro famiglie, ma è necessario un maggiore impegno. Non basta solo dire no allama è necessario intraprendere un percorso di sensibilizzazione soprattutto tra i giovani e affrontare il tema delladi genere sia nelle scuole che nei luoghi di lavoro per contribuire a fare crescere la consapevolezza su quello che sembra un inarrestabile tragico fenomeno. “Il Psi non abbassa l’attenzione e tantomeno l’interesse a costruire e attraversare insieme il ponte del cambiamento – commenta la consigliera comunale del Psi, Tonia ...