Nubifragio in Cilento | strade e scuole allagate Stato di calamità

Strade, garage e abitazioni ...Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo come preannunciato sulla Campania , creando pesanti disagi soprattutto nel salernitano e nel territorio del. Situazione critica oltre che ad Agropoli ( qui la notizia ) anche nella zona di Castellabate . Strade trasformate in fiumi di fango e detriti, auto trascinate per decine di metri, case e ...Strade come fiumi con le auto coperte per metà dal fango. Agropoli è una città stravolta dal nubifragio che si è abbattuto sul Cilento e che ha provocato danni enormi. Strade, garage e scantinati ...Il maltempo sferza l'Italia oggi. Strade come fiumi in Cilento, con le auto coperte per metà dal fango e studenti in ostaggio all'interno delle scuole in attesa che il ...