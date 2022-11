Imu 2022 | si avvicina la scadenza | ecco chi pagherà e chi non pagherà la seconda rata

(Di sabato 19 novembre 2022) Silaper il pagamento dell’Imu. Il termine ultimo per pagare ladell’imposta municipale unica è il prossimo 16 dicembre La lista delle esenzioni, però, potrebbe allungarsi. Secondo quanto contenuto nella bozza del decreto Aiuti quater, infatti, è prevista l’esenzione dellaImu per una categoria molto specifica: il settore dello spettacolo. In base a quanto scritto nel testo provvisorio del provvedimento, l’esenzione Imu spetta agli immobili rientranti nella categoria catastale D3, cioè quelli destinati per spettacoli cinematografici, teatri, sale per concerti e spettacoli. Imu. le regole dell’esenzione L’esenzione dall’Imuè prevista a condizione che i proprietari degli ...

Si avvicina la scadenza per il pagamento dell'. Il termine ultimo per pagare la seconda rata dell'imposta municipale unica è il 16 dicembre. La lista delle esenzioni, però, potrebbe allungarsi. Secondo quanto contenuto nella bozza del ...Entro il 16 dicembrei possessori di immobili in Italia, devono versare il saldo. L'acconto era in scadenza il 16 giugno scorso. Per chi ha saltato la scadenza dell'acconto e per chi salterà quella del saldo c'è, comunque, la possibilità di mettersi in regola ...Si avvicina la scadenza per il pagamento dell’Imu. Il termine ultimo per pagare la seconda rata dell’imposta municipale unica è il 16 dicembre ...Si avvicina la scadenza per il pagamento dell’Imu. Il termine ultimo per pagare la seconda rata dell’imposta municipale unica è il 16 dicembre 2022. La lista delle esenzioni, però, potrebbe allungarsi ...