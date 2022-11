Highlights Tsitsipas-Rublev 6-3 3-6 2-6 | Atp Finals Torino 2022 VIDEO

(Di sabato 19 novembre 2022) Ilcon glidi6-3 3-6 2-6, match valido per la fase a gironi delle ATP(cemento indoor). Vittoria in rimonta per il russo, che dopo aver perso il primo set a causa di un break subito nel quarto game reagisce nel secondo e chiude i conti nel terzo parziale, dove ha concesso solo due game al greco. Il numero 7 al mondo vola così in semifinale, dove affronterà Casper Ruud. Di seguito gli. SportFace.

