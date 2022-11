Giaele perde le staffe con Antonino Spinalbese al GF Vip 7 | “Sei falso”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 19 novembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, i concorrenti, ogni sera, cercano sempre nuovi modi per divertirsi. Le difficoltà della convivenza e la monotonia che, a volte, travolge il reality show, però, non sono di certo di aiuto. Inoltre, alcuni giochi non fanno altro che acuire i contrasti. Ieri, per esempio, hanno deciso di eleggere i vincitori di determinate categorie. Il titolo di più educato è andato a George, mentre quello di più antipatico ad. La vippona che sembra essere rimasta più sconvolta dalle votazioni è stata. Quest’ultima, infatti, secondo il giudizio dell’ex di Belen Rodriguez, avrebbe meritato l’appellativo di più maleducata. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,attacca...