CiccioGamer89 denunciato per evasione fiscale | “Non ne so nulla”

... seguiti da oltre 3 milioni di followers, è statodalla Guardia di Finanza per non aver versato al iisco quanto dovuto. Chi èe cosa rischia per evasione fiscale ...In un video, lo stessoha fornito la sua versione dei fatti dopo che è emersa la notizia che sarebbe statoper evasione fiscale. Di cosa è accusato. Il post di ...Il noto youtuber Cicciogamer89 ha commentato la notizia secondo cui sarebbe stato denunciato per evasione fiscale: la sua versione dei fatti.CiccioGamer, nome d'arte di Mirko Alessandrini (classe '89), e noto anche come CiccioGamer89 o semplicemente Ciccio, è lo youtuber romano, sedicesimo per numero di iscritti ...