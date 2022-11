Aumento Multe 2023 | per evitare il salasso dovremo stare attenti già dalla notte di Capodanno

Leggi su tvzap

(Di sabato 19 novembre 2022) SOCIAL. Gli automobilisti dovrannomolto. Ci saranno sorprese per chi commetterà delle violazioni del codice della strada dal 1° gennaio del. Ecco infatti che è previsto undelleche verrà attutato dal primo giorno del nuovo anno, quindidigià bisognerà preparecchia attenzione.innelEccoci qui quindi, a registrare un nuovo, una nuova tassa da aggiungere a tutte le altre. A causa di questo andamento avremo un significativodelle. La prima ragione è insita nei rincari in generale che, vanno di apri passo con l’inflazione. E in ...