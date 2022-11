Assemblea Pd col brivido | cos' è pronto a fare Letta

Leggi su iltempo

(Di sabato 19 novembre 2022) Cambia lo Statuto del Pd. L'del Partito democratico convocata per questamattina in forma mista (in presenza e on line) avvia, di fatto, il congresso del Pd. Un appuntamento al quale si arriva dopo le tensioni degli ultimi giorni ma che vede reggere l'intesa politica raggiunta con la mediazione del segretario Enrico. Sul tavolo resta come opzione principale per le primarie la data del 19 febbraio 2023, con una sforbiciata di quasi un mese sul programma iniziale. L'ordine del giorno della riunione, che si tiene «in parte in presenza e in parte da remoto per facilitare la partecipazione dei delegati», prevede: modifiche allo Statuto nazionale, inserimento della norma transitoria per l'avvio del procedimento congressuale; comitato costituente nazionale. L'mette mano all'articolo 12 dello Statuto, quello che ...