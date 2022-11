Aouar e le voci sul Milan | i predecessori VIDEO

Non finiscono mai ledi calciomercato che riguardano le possibili mosse della Juventus nell'anno che ormai sta per arrivare. Finora la stagione della squadra di Allegri è stata in chiaroscuro. In Europa è arrivata ...Ledi calciomercato della Juventus non si fermano mai, anche se siamo davvero nel vivo di questa stagione agonistica. La formazione di Massimiliano Allegri ha già incassato una delusione importante. ...Maldini e Massara,insieme al capo scout Moncada, lo visionano da tempo e hanno già iniziato a intavolare la trattativa. Gli ottimi rapporti con il procuratore, lo stesso di Kaluku e Dest, sono un ...Milan, cosa c’è di vero sull’interesse per Aouar Una notizia rilanciata anche dai colleghi di Sportmediaset, secondo cui la colonia rossonera potrebbe parlare ancora francese. Houssem Aouar, ...