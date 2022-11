XF 2022 | Rkomi si dichiara a Bea Che lo rimette in riga

(Di venerdì 18 novembre 2022)è il giudice più inaspettato e incomprensibile di questa edizione, o forse di tutte le edizioni di XF. Anche rispetto al cavallo matto Morgan, al nichilista Agnelli, alla fumina Arisa e al naif Mika,sembra davvero non aver ancora capito bene il ruolo che ricopre e cosa gli chiede il programma. Perennemente disorientato e imbarazzato, sembra quasi un alieno appena sbarcato sulla Terra, preso e buttato al tavolo dei giudici a caso, senza un minimo di preparazione. Ammette candidamente che non ama le serate a tema, che non ama il meccanismo del programma, che non ama la gara, che quando è “in quel giorno del mese” non ama nessuno (“Ma lo pagano?” Si chiedono in molti sui social). Una sola cosa ama, e si è capito bene: il genere femminile. Che si tratti di ballerine che ancheggiano discinte di fronte a lui e gli fanno perdere la bussola o di ...

: Sono un po' imbarazzato, ieri quando ci siamo guardati, mentre ti esibivi.è scattato qualcosa in me. Credo che qualcosa sia successo . Bea: Ok .: Volevo chiederti se per te è lo stesso. ...X Factorentra nel vivo: il 17 novembre è andato in onda in prima serata su Sky Uno il quarto Live della ... Dargen D'Amico , Ambra Angiolini e. Proprio quest'ultimo si è reso protagonista ...Gli Omini con Matto, Joelle con Sopravvissuti e i Disco Club Paradiso con DCP. Rkomi, Beatrice Quinta e l'eliminato Già nella precedente puntata pare che tra il giudice e la concorrente si sia ...Rkomi dovrebbe aver scoperto qualcosa in più di se stesso, perché il confronto con altri artisti, anche se giovani e esordienti, non è come avere dei featuring nelle proprie canzoni. In un mondo ...