Usa | la Camera va ai repubblicani per un pugno di seggi L’addio di Pelosi

L'archiviazione con un nulla di fatto dei lavori della speciale commissione della, composta ... in questo caso con il Servizio Segreto, che si occupa prevalentemente della sicurezza dei ...Continuer a servire il grande Stato della California e la gente di San Francisco ma non mi ripresenter per il ruolo di leader dei democratici alla. Lo ha detto la Speaker Nancy Pelosi parlando in aula. Questo il cuore della democrazia americana. Non dimenticher mai quando ho visto per la prima volta Capitol Hill, avevo sei anni. Allora e ...È la fine di un'era per i Democratici americani. La Speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, ha annunciato giovedì che non si ricandiderà come leader democratica alla Camera, ora - dopo ...I repubblicani hanno riconquistato la Camera dopo quattro anni, consegnando a Joe Biden un Congresso spaccato e una possibile ondata di indagini nei suoi confronti, della sua famiglia e della sua ...