Tuttosport esulta | c’è una classifica in cui la Juve è davanti al Napoli

Tuttosport

Infine, per chiudere il filmato, Milikcome se avesse fatto gol. Qualcosa che in questo primo scorcio di stagione gli sta riuscendo con buona frequenza (6 reti in 17 presenze). Chissà se ...Anche '' esalta la vittoria di ieri sera della Juventus, con un protagonista che torna ... Il Milan, ma è furia viola', in riferimento alle polemiche della Fiorentina sull'arbitraggio e ... Rabiot o Di Maria No, chi mette d’accordo Szczesny e Milik è… Infine, per chiudere il filmato, Milik esulta come se avesse fatto gol. Qualcosa che in questo primo scorcio di stagione gli sta riuscendo con buona frequenza (6 reti in 17 presenze). Chissà se ...Tuttosport, nell'edizione di oggi ... Nel box in basso spazio alle vittorie delle milanesi: "Dzeko è l'Inter. Il Milan esulta, ma è furia viola".