Teheran | la polizia spara in metropolitana I video

Le forze di sicurezza iraniane hanno aperto il fuoco in una stazione affollata della metropolitana di Teheran e hanno picchiato donne che non indossavano copricapi obbligatori, mentre le proteste per la morte di Mahsa Amini sono entrate nel terzo mese. Diversi filmati condivisi sui social media mostrano le forze di sicurezza che aggrediscono dimostranti anti-regime all'interno di una stazione della metropolitana. Almeno 15 persone sono state uccise in Iran.