Svolta Meloni | niente più Iva su pane e latte Bollette e diesel | ecco gli aiuti

(Di venerdì 18 novembre 2022) Via l'Iva su alcuni prodotti alimentari essenziali come il. È una delle misure, apprende l'AGI, annunciata dal governo durante il vertice di maggioranza sulla manovra in corso a palazzo Chigi. La misura costerà, secondo quanto si apprende, circa mezzo miliardo. Il principale obiettivo della legge di bilancio sarà quello di tutelare i redditi bassi, i giovani e gli anziani. È quanto avrebbe sottolineato il presidente del Consiglio Giorgiadurante il vertice. Il premier, secondo quanto si apprende, ha sottolineato la difficoltà del momento e rimarcato che la maggior parte delle misure andrà nella direzione di contrastare il caro. Inoltre, si starebbe valutando di lasciare validi gli incentivi per il prezzo deled eliminarli per quanto riguarda la benzina. ...