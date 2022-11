Quello che Cristiano Ronaldo non dice

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Divisa in due puntate, ieri e l’altro ieri è andata in onda su Talk TV (il canale nato nel 2020 per diventare la Fox News inglese), e subito dopo è stata disponibile su YouTube, l’intervista adi cui nei giorni precedenti erano uscite succose anteprime. Sono due parti da quasi un’ora ciascuna in cui potete guardare uno splendido primo piano diin giacca grigia e maglia girocollo bianca e pensare: che persona incredibile, che straordinario esemplare di essere umano. Devo ammettere che è la prima cosa che penso ogni volta che lo guardo e non immagino cosa succederebbe se ce l’avessi davanti di persona, seduto davanti a me per un’intervista di due ore. Probabilmente anche io come Piers Morgan avrei voglia di compiacerlo, dargli ragione e, perché no, consolarlo. «Sono un frutto che le ...