Norme tecniche UNI e nuove opportunità per i geometri

(Di venerdì 18 novembre 2022) L'importanza dellecome strumento per la crescita professionale e l'aggiornamento deiviene una volta di più confermato dal rinnovo della convenzione tra il Consiglio Nazionale ...

Sentenzeappalti.it

L'importanza dellecome strumento per la crescita professionale e l'aggiornamento dei geometri viene una volta di più confermato dal rinnovo della convenzione tra il Consiglio Nazionale Geometri e ...Nessuno al mondo può vantareper la produzione di gas naturale all'altezza di quelle italiane. Le riserve sono ancora abbondanti, accertate fra i 50 e i 100 miliardi di metri cubi, ... MEPA – Onere di diligenza nel caricamento dell’ offerta – Osservanza delle norme tecniche – Erroneo utilizzo della Piattaforma telematica – Resta a carico del concorrente Parallelamente, un passaggio tecnico al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che recepisca il documento siglato a livello locale e, soprattutto, valuti ancora una volta il progetto, la sua ...Non ci sono solo misure per il sostegno e il rilancio dell'economia destinate alle famiglie e imprese della Sardegna, nel disegno di legge 360 approvato dalla Giunta, la cosiddetta omnibus 2, una vari ...